全球贵金属：中国买需元气不足，今年铂金价格易跌难涨

麦格理(Macquarie)分析师Matthew Turner说：“因以往其他因素疲软时铂金的珠宝需求仍保持强劲，我们常常说珠宝需求是市场的减震器...目前珠宝需求本应维持强势，但事实上却没有。若珠宝需求失去了价格敏感性，则铂金价格前景堪忧。”

中国的珠宝需求约占全球铂金消费的约20%，这使其成为重要的铂金市场。

中国2014年经济增长创24年来最慢速度，分析师称这可能损及珠宝买需。

虽然所有贵重金属在今年都表现疲软，但铂金跌幅最大，自去年12月底以来下跌了7%。铂金周一跌至每盎司1,106.50美元，创2009年7月来最低。

Mitsui Precious Metals分析师David Jollie说，中国珠宝买需不足显示一些买家押注价格将进一步下跌。(完)

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