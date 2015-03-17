全球贵金属：中国买需元气不足，今年铂金价格易跌难涨

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
麦格理(Macquarie)分析师Matthew Turner说：“因以往其他因素疲软时铂金的珠宝需求仍保持强劲，我们常常说珠宝需求是市场的减震器...目前珠宝需求本应维持强势，但事实上却没有。若珠宝需求失去了价格敏感性，则铂金价格前景堪忧。”
中国的珠宝需求约占全球铂金消费的约20%，这使其成为重要的铂金市场。
中国2014年经济增长创24年来最慢速度，分析师称这可能损及珠宝买需。
虽然所有贵重金属在今年都表现疲软，但铂金跌幅最大，自去年12月底以来下跌了7%。铂金周一跌至每盎司1,106.50美元，创2009年7月来最低。
Mitsui Precious Metals分析师David Jollie说，中国珠宝买需不足显示一些买家押注价格将进一步下跌。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/秦德兴; 审校 李爽/杜明霞)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%