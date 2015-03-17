港股业绩：广州富力地产去年净利跌逾14%，今年销售目标600亿元人民币

路透香港3月17日 - 中国房地产商--广州富力地产 周二宣布，去年净利按年下滑逾14%，受物业发展入账营业额及纯利下跌拖累。公司订下2015年协议销售目标600亿元人民币，比去年完成的金额增加约一成。

截至去年12月底止年度，富力地产净利（不包括非控制性权益／少数股东权益）为65.52亿元，2013年度为76.34亿元；去年公司的协议销售额为544亿元，未能达到调低后的600亿元（原来为700亿元）的目标。

该公司中期及末期均不派发股息，2013年度中期及末期股息分别为0.12元和0.5元人民币。

富力地产董事长李思廉在业绩报告中称，过去一年看到中国经济经历了多年的急速增长后，转型至一个被广泛形容为＂新常态＂的一个更为稳定且更具可持续性增长的经济环境。

＂尽管这新常态很可能意味着整体经济增长不再像以往几年所见亮丽，但肯定会在多方面正面影响房地产行业。＂他说。

他指出，房地产业的新常态环境转变为更成熟和理性，较为不受投机或突发兼不可预知的活动影响的市场。其次，尽管增长速度放缓，但在供求趋平衡的大环境下，增长将更稳定。其三，市场差异幅度比以往进一步 扩大，房地产开发商须作出更仔细的规划。

李思廉表示，公司设订今年的销售目标，符合预计2015年中国经济增长速度将放缓至约7%的中国＂新常态＂经济。放慢增长速度将令公司优化资源配置，实现长远增长并让公司在价格以外以产品质量竞争。

富力地产指公司未来业务重点将更集中于一线和二线城市，预期今年将不会参与太多土地收购项目，特别是在三线和四线城市的土地收购。如有十分合适的土地收购项目，亦只限于考虑北京和广州等一线城市。

截至去年底，富力地产的土地储备建筑积达4,294万平方米，去年公司没有在内地新的城市收购土地，期内在内地收购的231.7万平方米土地中，逾八成均是为了扩建现有项目而进行的。

在海外收购方面，继马来西亚后，富力地产去年进军澳洲市场，先后在墨尔本及布里斯班收购了五个开发项目。

公布业绩前，富力地产早盘收高1.61%，报8.86港元。(完)

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