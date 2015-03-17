更新版 1-中国数据：2月FDI增速放缓至半年低点，扩大进口是今年重点--商务部

* 2月FDI同比增长0.9%，增速为六个月最低

* 对外非金融直接投资大幅增长68.2%

* 中国利用外资总体处在增长势头

* 扩大进口是今年外贸政策主要着力点

路透北京3月17日 - 中国2月实际使用外资同比增速创去年8月以来最低，不过对外非金融直接投资仍维持高速增长。商务部认为中国利用外资总体仍处增长势头，同时扩大进口仍是今年外贸重点工作。

商务部周二数据显示，2月实际使用外资(FDI)85.6亿美元，同比增长0.9%，增速为六个月来最低；2月对外非金融类直接投资72.5亿美元，同比增长68.2%。

“总体上，中国利用外资正处在增长的势头，而不是相反。大家可能会关注到，制造业利用外资是有所下降的，这恰恰是跟中国的经济结构调整，经济发展步入新常态相关。”商务部新闻发言人沈丹阳表示，今年前两个月利用外资仍大幅增长，不过主要增长在服务业上。

他同时补充称，制造业有所调整，占利用外资的比重没有那么大，而美国等国资金原来更多的是投资制造业，“（现在投资步伐）稍微放缓一点，这也没什么奇怪的。”

数据还显示，中国1-2月实际使用外资224.8亿美元，同比增长17%；期间美国对华投资同比下降31.8%，日本对华投资下降15.9%。

“总体上看，像美国和欧盟这些国家在本身经济增长出现复苏或者是有一些起色的时候，它的对外投资相应会减少一些，这是规律性的情况。”沈丹阳说，最近利用外资和对外投资都有一些起伏和波动，这些波动是暂时性的还是趋势性的，尚需进一步分析。

针对2月出口大幅增长而进口仍继续下滑的情况，沈丹阳表示，出口大增受到了季节性和外需回暖等因素的影响，而扩大进口仍是今年外贸政策的主要着力点之一，年内会进一步加大力度落实扩大进口和维持贸易平衡的相关措施。

“中国政府不仅不刻意追求贸易顺差。相反，过去几年我们一直想方设法来促进进口的增长，放眼全世界，像中国这样的鼓励扩大进口的国家，你可能找不到第二个。”他并指出，尽管中国进口规模不断扩大，但由于出口增长更快，所以贸易顺差还是很大。

中国国务院去年9月底常务会议明确加强进口的政策措施，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口，同时稳定国内需要的资源进口，合理增加与群众生活密切相关的牛羊肉、水产品等一般消费品进口。

“这些是今年扩大进口、维持贸易平衡的主要努力方向和措施，我们今年要进一步加大力度予以落实。”他说。

中国海关此前公布数据显示，2月出口同比增长48.3%，创2010年5月以来最大增速；进口同比下降20.5%，为2009年5月以来最大降幅；当月贸易顺差606.19亿美元，再创纪录新高。

对于美国和加拿大对中国光伏产品发起“双反”（反倾销、反补贴）调查，商务部对此深表遗憾，并希望通过对话和磋商来解决贸易争端。

沈丹阳称，美国对中国光伏产品接连采取“双反”措施，严重扰乱了全球光伏产业链的发展，对此中国企业很不满；现在中国企业一方面纷纷要求中国政府在WTO提起争端解决，另一方面也都考虑在美国国内的法院提起诉讼。

不过他仍然表示看好中国光伏产业的发展前景。“商务部在积极妥善应对贸易摩擦的同时，加强和相关国家的对话协商，鼓励光伏企业创新国际贸易方式，在境外开展投资生产合作。”他说，相信中国光伏产业经得起风浪，发展质量和效益会持续提高。