《焦点》欧版QE掼压欧债收益率，日债相对诱人吸引欧洲买家青睐

根据财务省的数据，截至3月7日的当周，外资买超日本债券和国库券6,730亿日圆。

此外，欧洲投资者若是将日圆收益换成欧元，也能赚取额外的基点。市场人士表示，举例来说，五年券可以得到约39个基点。

“欧洲央行开始量化宽松，肯定给人资金将外流的感觉，”巴克莱亚太外汇策略主管Mitul Kotecha表示。

“不会是单向流动，但在欧洲央行量化宽松下，市场预期随着量化宽松的增强，欧洲将有大量的资金出走，”他表示。

可以确定的是，日债收益率不如美债来得吸引人。美国五年期公债收益率 逾1.5%，而且在美联储最快可能6月升息的预期心理下，未来收益率将走扬。

然日本市场人士必须要适应这样的想法，即低收益日债也有可能成为追求较高收益的投资人的目标。