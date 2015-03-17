《焦点》欧版QE掼压欧债收益率，日债相对诱人吸引欧洲买家青睐

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
根据财务省的数据，截至3月7日的当周，外资买超日本债券和国库券6,730亿日圆。
此外，欧洲投资者若是将日圆收益换成欧元，也能赚取额外的基点。市场人士表示，举例来说，五年券可以得到约39个基点。
“欧洲央行开始量化宽松，肯定给人资金将外流的感觉，”巴克莱亚太外汇策略主管Mitul Kotecha表示。
“不会是单向流动，但在欧洲央行量化宽松下，市场预期随着量化宽松的增强，欧洲将有大量的资金出走，”他表示。
可以确定的是，日债收益率不如美债来得吸引人。美国五年期公债收益率 逾1.5%，而且在美联储最快可能6月升息的预期心理下，未来收益率将走扬。
然日本市场人士必须要适应这样的想法，即低收益日债也有可能成为追求较高收益的投资人的目标。
“我从来没想过这天会到来，”一欧洲资产管理公司的固定收益基金经理人表示。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 蔡美珍/王颖)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。