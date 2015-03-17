更新版 1-日本央行：维持货币政策不变，但略微下调对通胀的看法

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“不过，在10月份公布最新预估时，日本央行可能不得不将实现物价目标的两年时间期限延后，这将引发对货币宽松的质疑。”
日本央行总裁黑田东彦在记者会上可能重申，经济持续改善将促使企业提高薪资并增加资本支出，从而帮助日本在始于4月份的财年实现2%的通胀目标。
得益于期待已久的出口和工业产出反弹，日本经济摆脱了去年的衰退。
但民间消费依然疲软，因为在去年消费税上调，以及日圆疲软导致生活成本上升后，日本家庭继续减少支出。
在与工会的年度谈判结束后，日本大型企业将在周三宣布薪资计划，谈判的结果对于日本首相安倍晋三推动日本持续走出通缩努力的成败至关重要。
日本央行在去年10月扩大刺激规模后，至今一直按兵不动。(完) (编译 王丽鑫/秦德兴/汪红英；审校 杜明霞)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%