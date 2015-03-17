更新版 1-日本央行：维持货币政策不变，但略微下调对通胀的看法

“不过，在10月份公布最新预估时，日本央行可能不得不将实现物价目标的两年时间期限延后，这将引发对货币宽松的质疑。”

日本央行总裁黑田东彦在记者会上可能重申，经济持续改善将促使企业提高薪资并增加资本支出，从而帮助日本在始于4月份的财年实现2%的通胀目标。

得益于期待已久的出口和工业产出反弹，日本经济摆脱了去年的衰退。

但民间消费依然疲软，因为在去年消费税上调，以及日圆疲软导致生活成本上升后，日本家庭继续减少支出。

在与工会的年度谈判结束后，日本大型企业将在周三宣布薪资计划，谈判的结果对于日本首相安倍晋三推动日本持续走出通缩努力的成败至关重要。