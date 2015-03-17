《中国央行票据未到期一览表》--3月17日

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
累计未到期余额: 4,222亿元人民币 到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元) ---------------------------------------------------------- 2016/7/16 36 1001060N 3.3700 1,103 7/30 36 1001065N 3.5000 735 8/13 36 1001069N 3.5000 755 8/27 36 1001074N 3.5000 515 9/10 36 1001079N 3.5000 851 9/27 36 1001084N 3.5000 49 10/15 36 1001089N 3.5000 55 10/29 36 1001094N 3.5000 59 11/12 36 1001099N 3.5000 100 当年累计： 4,222(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。