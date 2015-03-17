更正-新兴汇市：美国数据疲弱助亚币反弹，美联储会议在即气氛谨慎

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路透新加坡3月17日 - 大多数新兴亚币周二上涨，美国经济数据疲软使得投资人削减美元多仓，美联储今日稍后将展开政策会议，市场态度也趋谨慎。

印尼卢比 上涨，印尼央行被发现出手干预以支持今年以来表现最差的亚币--卢比。印尼央行稍后将公布利率决议，料将维持利率不变。

韩元 上涨，因资金流入股市以及出口商的结算需求。

坡元 一度上涨，但随后出现回吐，因2月份出口数据低于预期，使市场预计4月份可能进一步放松货币政策。

美联储会议前投资者仍保持警惕。外界预计美联储可能在前瞻性指引中删除“耐心”一词。若确实删除该词，则对美联储提早升息的预期将升温。

印尼卢比上涨，交易商称央行的干预导致空头回补，卢比是今年迄今表现最差的亚币。

马币上扬，因美元全线疲软导致交易商回补空仓。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.31 121.33 +0.02 -1.36 119.66

坡元 1.3890 1.3908 +0.13 -4.54 1.3260

台币 31.618 31.712 +0.30 +0.32 31.718

韩元 1127.00 1131.50 +0.40 -2.46 1099.30

泰铢 32.90 32.93 +0.09 +0.00 32.90

菲律宾披索 44.45 44.42 -0.07 +0.61 44.72

印尼卢比 13208.00 13239.00 +0.23 -6.27 12380.00

印度卢比 62.70 62.81 +0.18 +0.53 63.03

马币 3.6935 3.7050 +0.31 -5.33 3.4965

人民币 6.2515 6.2624 +0.17 -0.76 6.2040

(完)

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