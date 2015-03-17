澳洲股市：收高，受进一步降息预期激励

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透悉尼3月17日 - 澳洲股市周二上涨0.8%，因此前澳洲央行会议记录显示央行降息大门仍然敞开 ，激励买盘信心。
澳股指标S&P/ASX 200指数 跳升44.4点，至5,842.1点，向本月稍早所及的七年高点靠拢。指标股指上日收低0.3%。
各类股全面上涨，支撑大盘；波幅最值得关注的包括Karoon Gas 跳升14%，受空头回补激励。但Sirtex Medical 表现明显落后，跌幅超过50%，因一项癌症研究结果令人失望。 (完)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%