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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 13:28 BJT

澳洲股市：收高，受进一步降息预期激励

路透悉尼3月17日 - 澳洲股市周二上涨0.8%，因此前澳洲央行会议记录显示央行降息大门仍然敞开 ，激励买盘信心。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跳升44.4点，至5,842.1点，向本月稍早所及的七年高点靠拢。指标股指上日收低0.3%。

各类股全面上涨，支撑大盘；波幅最值得关注的包括Karoon Gas 跳升14%，受空头回补激励。但Sirtex Medical 表现明显落后，跌幅超过50%，因一项癌症研究结果令人失望。 (完)

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