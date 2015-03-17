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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 13:35 BJT

日本债市：公债价格下滑，因日股大涨且即将举行公债标售

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +0.0 0.010%

五年期公债 0.125% +0.0 0.125%

10年期公债 0.420% +0.5 0.415%

20年期公债 1.205% -1.0 1.215%

30年期公债 1.460% -0.5 1.465%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.06 +0.01 147.05

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 李婷仪/杜明霞/张若琪)

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