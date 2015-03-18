台湾货币市场：3月18日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透台北3月18日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,958.50亿台币。 **紧缩因素： --法商东方汇理银行发行20年期美元债，金额8千万。 --Korea Expressway Corporation发行三年期宝岛债，金额9亿人民币。 --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期3兆(万亿)4,760.80亿台币 : 03/19 1,358.70亿台币 03/20 2,005.50亿台 币 03/21 549.00亿台 币 03/23 77.00亿台币 03/24 5,644.00亿台币 03/25 2,280.50亿台币 03/26 3,110.50亿台币 03/27 41.00亿台币 03/30 6,789.80亿台币 03/31 1,874.50亿台币 04/01 4,654.50亿台币 04/02 6,375.80亿台币 --公债还本付息21亿台币 03/21 102乙1期2息 7亿台币 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --国库券到期偿还550亿台币 03/26 财103-4期364天国库券到期 250亿台币 03/26 财103-9期91天国库券到期 300亿台币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: --3/25：发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿台币，天期91天期,24日标售。 --3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿台币,天期五年期,24日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(