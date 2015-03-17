台湾央行：共发行963亿台币存单，发行余额增6亿

路透台北3月17日 - 台湾央行周二公布，共发行963亿台币存单，与今日存单到期金额957.00亿台币相较，存单发行余额增6亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 929.00

91天期 0.93 28.00

182天期 1.05 6.00

央行上日发行2,244.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,138.60亿台币。