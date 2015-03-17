台湾央行：共发行963亿台币存单，发行余额增6亿

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
路透台北3月17日 - 台湾央行周二公布，共发行963亿台币存单，与今日存单到期金额957.00亿台币相较，存单发行余额增6亿。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 929.00
91天期 0.93 28.00
182天期 1.05 6.00
央行上日发行2,244.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,138.60亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为118亿台币，累积超额准备为1,214亿台币、加计前期1%的超额准备为2,227亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。