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货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 17:18 BJT

重发-表格：LME金属库存最新变化--3月17日

(重发以跟上红条)
    路透伦敦3月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           342,200            +4,625
    锡            10,280               -30
    铅           225,825            -1,800
    锌           533,650            -2,925
    铝         3,942,800           +35,425
    镍           432,120            +3,210
    铝合金        26,960              +460
    NASAA         75,140              -280
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种       库存数据          库存分布             品种   库存数据           库存分布
 铜         MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅     MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝         MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡     MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌         MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合   MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                   金                        
 镍         MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA  MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 龚芳; 审校 白云)

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