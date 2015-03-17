《分析》伊朗核协议不太可能令全球原油供应很快增加

油价偏低可能压抑伊朗原油出口的意愿。伊朗石油部长尚甘尼曾表示，伊朗石油工业可以承受价格低至每桶25美元。

Atlantic Council能源咨询委员会主席David Goldwyn称，最近的一轮原油价格下跌，可能会使伊朗在制裁被取消后是否大量出口原油前再三考虑。Goldwyn曾在2009年至2011年间担任美国国务院特别代表暨国际能源事务统筹(Special Envoy and Coordinator for International Energy Affairs)。

他说，“这可能将取决于伊朗需金孔急的程度。”

伊朗在主要的亚洲市场也面临强有力的竞争者，例如OPEC组织成员国沙特、科威特和伊拉克。