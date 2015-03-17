《分析》伊朗核协议不太可能令全球原油供应很快增加

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
油价偏低可能压抑伊朗原油出口的意愿。伊朗石油部长尚甘尼曾表示，伊朗石油工业可以承受价格低至每桶25美元。
Atlantic Council能源咨询委员会主席David Goldwyn称，最近的一轮原油价格下跌，可能会使伊朗在制裁被取消后是否大量出口原油前再三考虑。Goldwyn曾在2009年至2011年间担任美国国务院特别代表暨国际能源事务统筹(Special Envoy and Coordinator for International Energy Affairs)。
他说，“这可能将取决于伊朗需金孔急的程度。”
伊朗在主要的亚洲市场也面临强有力的竞争者，例如OPEC组织成员国沙特、科威特和伊拉克。
科威特和其他阿拉伯的OPEC成员国对伊朗能否快速提高产量存疑，因为伊朗很多油井在制裁开始后一直处于闲置状态。(完) (编译 汪红英/秦德兴; 审校 张明钧/白云)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。