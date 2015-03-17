台湾股市：紧随美股收涨，惟三星新机下月开卖压抑苹果概念股表现

路透台北3月17日 - 台湾股市周二小幅收涨。分析师指出，由于美联储升息时机的忧虑趋于缓和，带动亚股随美股涨多跌少，其中台股涨幅相对收敛，原因之一在于外资着眼三星新款手机下月即将开卖，而苹果iPhone6换机潮已过，料市占率恐出现消长，令苹果概念股表现略受压抑。

台湾加权股价指数 收涨0.28%，报9,539.44点；成交初值 为970.94亿台币，上交易日修正后为839.39亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，美股收高激励台股气氛偏佳，但外资已连续两日卖超台股 ，推估原因有二，包括近期台币贬值幅度较韩元少，对台湾出口产业较有竞争压力，此外，三星新款手机将于4月10日开卖，有助于推升三星市占率，令苹果概念股较缺乏表现。

〞外资在台股操作比较保守。〞他说。

他并表示，就技术线型来看，台股指数月线落在9,558点，而指数来到月线附近皆见支撑买盘力道，明日指数区间暂看9,500-9,700点。

此外，台新2000高科技基金经理人沈建宏表示，国际股市技术面佳、资金充沛，加上3月企业营收动能开始恢复，且有科技新产品发表题材，业绩面可望接续到4月法说会行情，预期3、4月份台股表现仍正面，且个股表现优于指数表现。

美国股市周一收高逾1%，因美元从其近期涨势回落，且对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机的忧虑缓和。