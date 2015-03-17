台湾股市：紧随美股收涨，惟三星新机下月开卖压抑苹果概念股表现

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
路透台北3月17日 - 台湾股市周二小幅收涨。分析师指出，由于美联储升息时机的忧虑趋于缓和，带动亚股随美股涨多跌少，其中台股涨幅相对收敛，原因之一在于外资着眼三星新款手机下月即将开卖，而苹果iPhone6换机潮已过，料市占率恐出现消长，令苹果概念股表现略受压抑。
台湾加权股价指数 收涨0.28%，报9,539.44点；成交初值 为970.94亿台币，上交易日修正后为839.39亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，美股收高激励台股气氛偏佳，但外资已连续两日卖超台股 ，推估原因有二，包括近期台币贬值幅度较韩元少，对台湾出口产业较有竞争压力，此外，三星新款手机将于4月10日开卖，有助于推升三星市占率，令苹果概念股较缺乏表现。
〞外资在台股操作比较保守。〞他说。
他并表示，就技术线型来看，台股指数月线落在9,558点，而指数来到月线附近皆见支撑买盘力道，明日指数区间暂看9,500-9,700点。
此外，台新2000高科技基金经理人沈建宏表示，国际股市技术面佳、资金充沛，加上3月企业营收动能开始恢复，且有科技新产品发表题材，业绩面可望接续到4月法说会行情，预期3、4月份台股表现仍正面，且个股表现优于指数表现。
美国股市周一收高逾1%，因美元从其近期涨势回落，且对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机的忧虑缓和。
亚洲股市周二多数上涨。本地时间14:17，韩国股市 大涨2.14%、日股 走高0.99%，中国股市沪综指 也走高0.65%，仅有香港股市 走跌约0.4%。(完)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。