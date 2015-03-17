日本政经：首相安倍称，没有修改央行与政府政策协议的计划

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
路透东京3月17日 - 日本首相安倍晋三周二称，没有修改政府与央行之间的政策协议的计划，该协议旨在终结通缩和修复千疮百孔的国家财政。
“我们没有在考虑修改协议，”安倍说。从2013年1月起，日本政府承诺进行财政改革，而日本央行则同意以2%为通胀目标，以此拉动经济走出持续了20年的通缩，并摆脱增长不稳定的局面。
金融市场对安倍修复国家财政的承诺存在质疑，日本公债规模相当于GDP的逾两倍，债务负担为工业国家中最高。现任日本央行总裁黑田东彦强调，日本政府有必要兑现实现预算平衡的承诺，促使外界揣测政府与央行之间存在分歧。(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。