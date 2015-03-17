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货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 14:50 BJT

日本政经：首相安倍称，没有修改央行与政府政策协议的计划

路透东京3月17日 - 日本首相安倍晋三周二称，没有修改政府与央行之间的政策协议的计划，该协议旨在终结通缩和修复千疮百孔的国家财政。

“我们没有在考虑修改协议，”安倍说。从2013年1月起，日本政府承诺进行财政改革，而日本央行则同意以2%为通胀目标，以此拉动经济走出持续了20年的通缩，并摆脱增长不稳定的局面。

金融市场对安倍修复国家财政的承诺存在质疑，日本公债规模相当于GDP的逾两倍，债务负担为工业国家中最高。现任日本央行总裁黑田东彦强调，日本政府有必要兑现实现预算平衡的承诺，促使外界揣测政府与央行之间存在分歧。(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)

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