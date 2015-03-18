台湾基金：2015理柏股票团队奖由普信集团获得、债券奖由贝莱德获得

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北3月18日 - 2015年理柏台湾基金奖周三公布得奖名单，股票团队奖由普信集团获得、混和型基金团队奖为野村投信，债券型团队奖则由贝莱德公司获得。
汤森路透集团旗下的理柏(Lipper)亚太区研究总监冯志源表示，受美国联准会量化宽松退场及欧洲经济陷入通缩疑虑的拖累，全球基金市场2014年呈现高达8,270亿美元的资金净流出，相较于2013年逾1兆美元的净流入，可说是天壤之别，也突显了投资人对整体市场的不安情绪。
展望2015年，冯志源认为，美元正脱离2009年量化宽松政策以降的弱势，重返货币市场主导地位，美国和美元资产今年仍是全球资金前仆后继的主要标的，而在强势美元的大环境下，原物料市场将持续受到压抑，不过美国联准会今年升息在即的预期心理下，市场波动幅度可能加剧，但只要美国经济复苏轨道成形，未来仍是短空长多。
其他市场方面，欧元区在量化宽松政策激励下，欧股今年以来表现明显优于其他市场，但短期主要仍是资金行情，未来仍须留意基本面是否能够一如预期复苏；新兴市场今年中国和印度仍是二大要角，日本和东南亚市场今年亦有表现空间。
理柏今年总共颁发85项分类大奖及三项团体大奖。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(