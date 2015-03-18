台湾基金：2015理柏股票团队奖由普信集团获得、债券奖由贝莱德获得

路透台北3月18日 - 2015年理柏台湾基金奖周三公布得奖名单，股票团队奖由普信集团获得、混和型基金团队奖为野村投信，债券型团队奖则由贝莱德公司获得。

汤森路透集团旗下的理柏(Lipper)亚太区研究总监冯志源表示，受美国联准会量化宽松退场及欧洲经济陷入通缩疑虑的拖累，全球基金市场2014年呈现高达8,270亿美元的资金净流出，相较于2013年逾1兆美元的净流入，可说是天壤之别，也突显了投资人对整体市场的不安情绪。

展望2015年，冯志源认为，美元正脱离2009年量化宽松政策以降的弱势，重返货币市场主导地位，美国和美元资产今年仍是全球资金前仆后继的主要标的，而在强势美元的大环境下，原物料市场将持续受到压抑，不过美国联准会今年升息在即的预期心理下，市场波动幅度可能加剧，但只要美国经济复苏轨道成形，未来仍是短空长多。

其他市场方面，欧元区在量化宽松政策激励下，欧股今年以来表现明显优于其他市场，但短期主要仍是资金行情，未来仍须留意基本面是否能够一如预期复苏；新兴市场今年中国和印度仍是二大要角，日本和东南亚市场今年亦有表现空间。