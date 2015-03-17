韩国汇市：韩元上涨，受外资大量买入韩股提振

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
路透首尔3月17日 - 韩元 周二上涨，因外资大量买入韩国股票。本地市场收盘时，韩元兑美元报1,128.9韩元，较前日收盘价1,131.5韩元上涨0.23%。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英; 审校 李春喜)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。