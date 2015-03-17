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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 14:29 BJT

韩国汇市：韩元上涨，受外资大量买入韩股提振

路透首尔3月17日 - 韩元 周二上涨，因外资大量买入韩国股票。本地市场收盘时，韩元兑美元报1,128.9韩元，较前日收盘价1,131.5韩元上涨0.23%。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英; 审校 李春喜)

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