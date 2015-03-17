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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 14:42 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳洲及日本央行释出温和讯号

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    * 澳元/美元跌0.14%，欧元/美元跌0.10%，美元/日圆涨0.06%，美元
/离岸人民币跌0.18%
    * 日经指数收高0.99%，沪综指上涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数上涨0.62%，美国10年期公债收益率报2.0612%，美国原油价格下
跌0.36%
    * 日本央行维持货币政策不变，但略微下调对通胀的看法 
    * 澳洲央行3月维持利率不变，降息大门仍敞开--会议记录 
    * 法德意同意加入亚洲基础设施投资银行--金融时报 
    (完)
      
        

 (编译 张明钧; 审校 张若琪)

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