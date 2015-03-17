《汇市简讯》欧洲开盘：澳洲及日本央行释出温和讯号

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
0626GMT * 澳元/美元跌0.14%，欧元/美元跌0.10%，美元/日圆涨0.06%，美元 /离岸人民币跌0.18% * 日经指数收高0.99%，沪综指上涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日 本)指数上涨0.62%，美国10年期公债收益率报2.0612%，美国原油价格下 跌0.36% * 日本央行维持货币政策不变，但略微下调对通胀的看法 * 澳洲央行3月维持利率不变，降息大门仍敞开--会议记录 * 法德意同意加入亚洲基础设施投资银行--金融时报 (完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122