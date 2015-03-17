《汇市简讯》主要货币对买卖单分布状态

0641GMT * 美元/日圆在121上方有买盘，卖盘则是位于121.75下方，停损单位 于122.04上方 * 美元/日圆大量期权到期行权价：121.00(9.3亿美元)、121.75(7.0 亿美元)、122.00(6.12亿美元) * 欧元/美元买盘位于1.0550附近，停损单重新设定在1.0500下方，1 .0450下则有更多停损单 * 预料期权障碍位为1.0450及1.0400 * 澳元疲软，因澳洲央行会议记录内容温和，澳元/日圆有些逢低承 接买盘 * 美元/加元在1.2800有4.35亿美元期权到期(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)