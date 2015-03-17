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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 14:56 BJT

《汇市简讯》主要货币对买卖单分布状态

0641GMT
    
    * 美元/日圆在121上方有买盘，卖盘则是位于121.75下方，停损单位
于122.04上方
    * 美元/日圆大量期权到期行权价：121.00(9.3亿美元)、121.75(7.0
亿美元)、122.00(6.12亿美元)
    * 欧元/美元买盘位于1.0550附近，停损单重新设定在1.0500下方，1
.0450下则有更多停损单
    * 预料期权障碍位为1.0450及1.0400
    * 澳元疲软，因澳洲央行会议记录内容温和，澳元/日圆有些逢低承
接买盘 
    * 美元/加元在1.2800有4.35亿美元期权到期(完)
  
 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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