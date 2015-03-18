亚洲经济：第一季企业信心接近持平，受美国升息担忧抑制

* 今年第一季亚洲企业景气指数降至71，去年第四季为72

* 受访企业认为全球经济不确定性为最大风险

* 印度和泰国最为乐观，中国和新加坡最不乐观

* 地产和零售行业信心最高，汽车和金融垫底

路透新加坡3月18日 - 汤森路透/英士国际商学院周三公布的调查显示，对美国升息的担忧使部分亚洲最大公司的信心受到抑制，它们对未来六个月景气的乐观程度与去年第四季接近持平。

2015年第一季汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数 微降至71，去年第四季为72。指数高于50代表整体看法正面。

印度公司连续四个季度最为乐观，指数为97，它们寄望低通胀和积极降息将提振国内经济。

新加坡企业对景气的乐观程度连续第三季为最低，因预计美国最早可能在6月进行近十年来首次升息。新加坡本地银行有可能随之提高利率，使得抵押贷款成本更高，从而拉低房地产需求。

“这中间存在着很大风险，因为人们对利率变动的诠释或许各不相同，有可能导致金融市场出现剧烈变动，”英士国际商学院的经济学教授Antonio Fatas说。

中国企业的信心指数从50升至54，因中国央行通过放宽货币政策减轻经济放缓的程度，企业对未来的看法更为乐观。

澳洲企业的乐观程度下滑得最厉害，澳企的信心指数从第四季的85降至70，因大宗商品价格下跌抑制了对资源出口大国澳洲的信心。

汤森路透与英士国际商学院(INSEAD)在3月的前两周联合进行了此次调查。作出回应的的111家企业中，45%对前景看法乐观，51%看法中性，4%持负面观点。

参加调查的企业包括日本饮料综合企业朝日集团控股 ，韩国造船商韩国现代重工 ，以及澳洲建筑材料制造商James Hardie Industries PLC 。

**利率上升，油价下降**

强劲的美国就业数据引发了对于未来几个月美联储将加息的预期。美国的低利率先前已促使投资者将大量热钱投入到亚洲。而随着利率的上升，这些资金可能撤出。

在诸如新加坡等发达经济体，房地产热潮带动银行放款，若当地利率受到推升，将造成偿债成本上升。

“信贷快速增长加上利率可能上扬的组合，这着实让人担忧，”Capital Economics首席亚洲分析师Daniel Martin说。

全球油价的下滑降低了能源成本，一定程度上对冲了美国利率上升前景带来的担忧。供给过剩和储油容量有限，已令美国原油价格处在六年低位。

Martin表示：“汽油和能源价格下降，意味着家庭有更多钱可供支出，所以这有利于实质收入。”

整体而言，调查显示亚洲企业认为全球经济不确定性是未来六个月业务前景所面临的最大威胁，其次是成本上升和诸如监管变动、竞争加剧等其它风险。

**房地产最积极，金融业低迷**

房地产行业在调查中最为乐观，信心指数达到88，比前次调查高出一个点。零售和制药业分别以82和81紧随其后。

受监管不确定性和全球金融危机影响仍未消散的影响，金融机构信心最低，指数为55，不过这要高于前两个季度的50。

元大证券投顾首席分析师Aidan Wang表示，经济强劲复苏和低利率正激励着台湾的金融企业。 Aidan Wang称元大计划在今年扩张业务，并且料将增加聘雇。

其它地区的金融业情势则较差一些。

“全球各地的金融企业非常低迷，”INSEAD的Fatas说，“金融危机、缺乏信心以及监管强化导致业务非常复杂，这些因素都走到了一起。”(完) (编译 李春喜/白云/王洋; 审校 蔡美珍/李婷仪)