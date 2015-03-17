国际油市：布兰特原油站上54美元，但供应过剩担忧仍拖累价格

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
虽然上周美国的活跃钻井数量从一年前的1,809口降至1,125口，但过去的周期显示，“钻井何时停工与石油供应何时停止增长之间，常常会出现滞后”。
0629 GMT，布兰特原油期货 涨0.08美元，报每桶54.02美元，一度跌至盘中低点53.94美元。昨日到期的4月合约收低1.23美元，当日盘中曾触及2月2日以来最低点52.50美元。
美国原油期货 跌0.15美元，报每桶43.73美元，略高于周一触及的六年低点42.85美元。
“我们预计美国原油期货将持续承压，因为随着季节性设备检修期开始，库存将进一步膨胀。我们预计短期内这种情况将持续，”澳新银行称。
“美国原油的交易量很大。交易员会很乐意看到布兰特-美国原油价差扩大到15-20美元。”悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt说。
交易员目前在等待美国公布库存数据。路透调查显示，最近一周美国原油库存可能连续第10周增加，创下纪录新高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/白云; 审校 蔡美珍/艾茂林)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。