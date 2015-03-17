中国金融：到期MLF续做并放量，保持基础货币稳中有升支持经济--消息

路透北京3月17日 - 市场中的多个渠道确认，中国央行已续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举。

消息人士称，今天到期总量约3,500亿元人民币，不仅全部续做，还有个别银行有所增加，估计总量在4,500-5,000亿间。

“今天到期的都续了，有的银行还增加了...，这个续做不奇怪，基础货币必须保持稳中有升啊。”银行了解情况的人士称。

央行在2014年货币政策执行报告中明确指出，央行于2014年9月创设中期借贷便利，向符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行提供中期基础货币。

去年，人民银行累计开展中期借贷便利操作1.14万亿元，年末余额为6,445亿元，期限均为3个月，利率为3.5%。

路透已致电并传真央行，以求对上述消息做出回应，但目前尚未收获回复。