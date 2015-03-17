中国金融：到期MLF续做并放量，保持基础货币稳中有升支持经济--消息

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
路透北京3月17日 - 市场中的多个渠道确认，中国央行已续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举。
消息人士称，今天到期总量约3,500亿元人民币，不仅全部续做，还有个别银行有所增加，估计总量在4,500-5,000亿间。
“今天到期的都续了，有的银行还增加了...，这个续做不奇怪，基础货币必须保持稳中有升啊。”银行了解情况的人士称。
央行在2014年货币政策执行报告中明确指出，央行于2014年9月创设中期借贷便利，向符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行提供中期基础货币。
去年，人民银行累计开展中期借贷便利操作1.14万亿元，年末余额为6,445亿元，期限均为3个月，利率为3.5%。
路透已致电并传真央行，以求对上述消息做出回应，但目前尚未收获回复。
分析人士指出，在外汇占款渠道投放基础货币出现阶段性放缓的情况下，MLF可以起到主动补充基础货币的作用，有利于引导货币信贷和社会融资稳定增长，为稳增长和调结构营造中性适度的货币金融环境。（完） (路透中文新闻部)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
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