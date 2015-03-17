《路透晚报》--3月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2月FDI增速放缓至半年低点，扩大进口是今年重点--商务部

中国2月实际使用外资(FDI)85.6亿美元，同比增长0.9%，增速创去年8月以来最低，不过对外非金融直接投资仍维持高速增长。商务部认为中国利用外资总体仍处增长势头，同时扩大进口仍是今年外贸重点工作。

--中国央企：将通过采购第三方服务方式检查重点央企境外“家底”--国资委

中国国务院国资委网站周二发布一则公告显示，国有重点大型企业监事会将通过采购第三方服务方式检查央企境外“家底”。此番采购服务招标项目分为七个包，其中四个包为集中重点检查项目，三个包为境外国有资产检查项目。

--中国经济：建期限匹配、成本适当及多元可持续PPP资金保障机制--发改委

中国国家发展和改革委称，将努力拓宽政府和社会资本合作项目（PPP）融资渠道，推动建立期限匹配、成本适当以及多元可持续的PPP项目资金保障机制。对符合条件的PPP项目，贷款期限最长可达30年，贷款利率可适当优惠。

--中国反腐：中石油天然气集团公司总经理廖永远涉嫌严重违纪违法接受调查

据中央纪委监察部网站消息，中国石油天然气集团公司总经理廖永远涉嫌严重违纪违法接受组织调查。

--香港数据：去年12月至今年2月失业率持平于3.3%，就业不足率轻微下跌

香港政府周二公布，去年12月至今年2月的失业率持平于3.3%，连续八个期间维持这水平；就业不足率则轻微下跌0.1个百分点至1.5%。

【金融】

--中国金融：到期MLF续做并放量，保持基础货币稳中有升支持经济--消息

市场中的多个渠道确认，中国央行已续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举。

--中国金融：上海金融办主任称自贸区争取年内推QDII2试点--报载

中国上海自贸区将争取年内推出QDII2（合格境内个人投资者）试点。上海金融办主任郑杨近日称，自贸区将探索给予一个额度，让自贸区内居民先到境外进行投资，包括移民投资、房地产投资、境外证券投资和境外实业投资等。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购操作缩量降价，央行继续出手引导资金成本下行

中国央行公开市场周二逆回购操作延续近期稳步缩量态势，单日净回笼150亿元人民币，不过逆回购利率时隔两周再度下调10个基点(bp)。尽管此前宽松政策频出，但资金市场利率水平始终居高难下，为有效降低资金价格并带动融资成本下行，央行继续出手加以引导。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.36%，接近二级市场

中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，公开市场逆回购利率再度下调，以及有关中期借贷便利(MLF)续做的传言，令疲弱的信心有所趋稳，但市场情绪有效恢复仍待时日，预计明日新债定位接近二级市场，预测均值为3.36%。

--《中国债市每日综述》现券及IRS跌宕起伏，逆回购降价和MLF续做接连送暖

中国银行间市场周二现券和利率互换(IRS)一波三折。对资金紧平衡的担心和谨慎心态，推涨现券收益率，但公开市场逆回购利率意外下行，以及午后MLF续做加量的消息，又将收益率拉低至上日收盘附近。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价走升，隔夜美指回落与套利购汇减少驱动

中国人民币兑美元即期周二早盘走升，隔夜美元指数回调带动中间价上涨。交易员称，目前人民币贬值预期有所减弱，此前持有美元头寸观望的客户已开始结汇，同时套利购汇盘明显减少，亦助推人民币走升。

--中国外汇：连五月净减持美国国债306亿美元，持有量仅比日本高5亿

美国财政部最新公布的数据显示，中国1月净减持美国国债52亿美元，为连续第五个月减持；持有量1.2391万亿美元，比位居第二的日本仅高出5亿美元。

--人民币汇率：2月实际与名义有效汇率升值1.29%与0.37%，续创历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)周二公布，2015年2月人民币实际与名义有效汇率指数均连续第九个月上涨，并续创历史新高。其中，实际有效汇率指数升值1.29%至130.37，涨幅较上月的1.88%有所放缓；名义有效汇率指数上升0.37%至123.58，涨幅较上月的1.31%明显下降。

--离岸人民币：宝岛债加入选择权更诱人，惟面临改列会计课目难题

台湾宝岛债今年来发行热络，本月底将可望突破100亿元人民币大关，较去年同期暴增逾五倍。发行端为在激烈竞争中突围而出，上周开始在短券加入提前赎回(Callable)发行条件，藉由拉高收益率以博得买盘青睐。

--离岸人民币：国泰富时中国A50基金一天募满，凸显台湾人民币投资热

台湾人民币投资热方兴未艾，由国泰投信募集的富时中国A50指数股票型基金(ETF)，仅以一个工作日即募满逾53亿台币额度。公司周二表示，将尽快向主管机关报请成立，预计4月1日正式挂牌上市。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口

中国股市沪综指周二放量收升1.6%，收报3,502.85点,近七年来首次站上3,500点整数关口。分析师指出，受新股申购资金回流和利好政策预期推动，大盘再创本轮反弹新高；虽然午后获利回吐压力加大，但难改大盘强势，料近期将维持震荡向上，不过空间可能有限。

--《焦点》中国拟向投顾代客操作开绿灯，券商向财富管理加速转型

“光说不练”的券商投资顾问有望获准投入实战操作。中国证券业协会拟订的新规，将允许国内券商和咨询机构的投顾可以全权受托，代客操作，这将使券商投顾业务增强投资管理能力，进而推动券商加速向财富管理转型。

--中国证券：约定购回证券交易规则正修订，缓解融券难及降低成本--报载

据上海证券报周二报导，《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》（修订稿）征求意见稿的通知已于近期下发。修改办法拟允许券商在回购期间使用标的券，同时将资金融出方范围从券商自有资金扩大至券商资管计划。

--中国个股：华泰证券已向港交所递交H股发行上市申请