全球金市：现货铂金跌至五年半低位，金价走势观望FED会议

目前接近12年高点的美元指数，正在拉低以美元计价的大宗商品。

在全球主要的生产国--南非去年历时五个月的罢工结束后，全球铂金供给亦回升。

澳新银行分析师Thianpiriya说道：“未来六个月左右，铂金可能会到1,020美元左右，对此我并不会感到意外。”澳新银行预期未来三个月金价将跌至1,100美元。

0719GMT，现货金 涨0.2%，报每盎司1,156.05美元，接近上周所及的12月1日以来最低1,147.10。

交易商拭目以待本周美联储的政策会议，以研判美国升息时机。美联储周二开始为期两天的议息会议，周三将公布会议声明。(完)

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