全球金市：现货铂金跌至五年半低位，金价走势观望FED会议

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
目前接近12年高点的美元指数，正在拉低以美元计价的大宗商品。
在全球主要的生产国--南非去年历时五个月的罢工结束后，全球铂金供给亦回升。
澳新银行分析师Thianpiriya说道：“未来六个月左右，铂金可能会到1,020美元左右，对此我并不会感到意外。”澳新银行预期未来三个月金价将跌至1,100美元。
0719GMT，现货金 涨0.2%，报每盎司1,156.05美元，接近上周所及的12月1日以来最低1,147.10。
交易商拭目以待本周美联储的政策会议，以研判美国升息时机。美联储周二开始为期两天的议息会议，周三将公布会议声明。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 龚芳/白云)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。