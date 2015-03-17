台湾债市：五年债殖利率续创一周收盘新低，短线轧空力道持续发酵

* 五年债殖利率续创一周新低

* 短线轧空力道持续发酵

* 明日104/6区间料在1.05-1.10%

路透台北3月17日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周二发行前交易殖利率收盘续创一周新低。交易员指出，上日104/6空单量不减反增至116亿台币，持续吸引轧空力道，带动交投热络、殖利率跌破1.08%，连带激励四至六年期的冷门券买气加温，后续关注104/6轧空续航力道。

他们认为，国库署下周一将公布最新发债计划，近期屡次重申公债减量发行的想法，今日国库署的最新说法提振区间偏多的氛围，但短线尚有新债标售等变数，且104/6殖利率连两日跌幅已达6.7个基点，预料该券殖利率再下档空间已有限。

今日五年券104/6发行前交易殖利率续创一周新低，前波收盘低位为3月6日的1.06%。

〞104/6空单维持在百亿台币以上，轧空题材就不会走完。〞一位大型民营银行台债交易员说。

另有大型证券台债交易员表示，由于10年券104/5殖利率先行下档修正，此前仍处高位的五年券104/6殖利率面临补跌压力，这只是时间差的修正，104/6殖利率仍为区间整理格局，并没有明确交投方向，预期这波殖利率补跌已接近尾声。

台湾财政部国库署长周二称，第二季公债发行规划每期公债的发行量，将视届时到期资金弹性运用，不排除将单期公债的发行额落往例的区间低位。

美国公债价格周一小涨，因市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本周政策会议上会采取更为谨慎的基调，但低成交量和美股大涨限制了升幅。指标10年期公债价格 尾盘升6/32，收益率报2.09%，上周五尾盘报2.11%。

交易员预估，明日五年债104/6发行前交易区间暂估1.05-1.10%；10年债104/5区间则暂看1.58-1.62%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -3.12 1.0788 1.0705-1.0950 314.5 10 104/5 -0.79 1.6000 1.5950-1.6000 19.0

台湾股市周二小幅收涨。分析师指出，由于美联储升息时机的忧虑趋于缓和，带动亚股随美股涨多跌少，其中台股涨幅相对收敛，原因之一在于外资着眼三星新款手机下月即将开卖，而苹果iPhone6换机潮已过，料市占率恐出现消长，令苹果概念股表现略受压抑。

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

3月17日(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议；美国新屋开工及建筑许可年率；欧元区第四季就业人口及2月HICP终值；德国3月ZEW经济景气判断指数。

3月18日(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；美联储主席叶伦举行记者会；中国公布70个大中城市住宅销售价格月度报告；英国央行公布3月政策会议之会议记录；英国财政大臣欧思邦宣布2015年预算；欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至周四)，无利率宣布议程；经济合作暨发展组织(OECD)将发布中期经济展望评估；瑞典央行举行执行理事会会议；冰岛央行宣布利率决定。

3月19日(四)：美国第四季经常帐收支；美国领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；瑞士央行(SNB)货币政策评估；日本央行公布2月政策会议记录；欧盟国家与政府领导人会议(至周五)；挪威央行利率会议；欧元区第四季劳工成本；瑞士第一季三个月LIBOR目标。

3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支；美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参加小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。

30 104/4 没有成交

20 104/2 没有成交

10 104/5 1.6000

5 104/6 1.0788

3 104/1 0.7500