重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.36%，接近二级市场

* 招标品种: 财政部今年第二期七年期国债第二次续发

* 招标金额: 200亿元人民币

* 招标时间: 周三(18日)10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 3.30%-3.42%

* 预测均值: 3.36%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月17日 - 中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，公开市场逆回购利率再度下调，以及有关中期借贷便利(MLF)续做的传言，令疲弱的信心有所趋稳，但市场情绪有效恢复仍待时日，预计明日新债定位接近二级市场，预测均值为3.36%。

市场人士并认为，在10年期国债期货本周五正式登场后，七年国债作为可交割券的地位有所削弱，料限制其整体需求。

“感觉在二级附近或略低吧，3.34%-3.39%，今天MLF放量了不少，不过七年国债后面随着国债期货交割规则的变化，流动性可能变差些，”华东一银行交易员称。

中国央行公开市场周二逆回购操作延续近期稳步缩量态势，单日净回笼150亿元人民币，不过逆回购利率时隔两周再度下调10个基点(bp)。尽管此前宽松政策频出，但资金市场利率水平始终居高难下，为有效降低资金价格并带动融资成本下行，央行继续出手加以引导。

而午后市场有传闻称，央行对今日到期的3,500亿元人民币中期借贷便利(MLF)进行了加量续做，续做总量可能达5,000亿元。

为了迎接10年期国债期货登场，中金所2月末宣布对五年期国债期货交割细则进行修改，五年期国债期货合约的可交割券范围则由“合约到期月份首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债”调整为“合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债”。

中国金融期货交易所今年1月初正式发布10年期国债期货合约征求意见稿，其中可交割券范围是剩余期限为6.5-10.25年的国债。而10年期国债期货合约将自3月20日起上市交易。

北京一券商分析师谈到，今日国开行五期新债中的中长端招标情况不理想，表明市场心态仍偏谨慎，明日七年国债的需求恐也难有太明显的起色。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.3830%。是次增发债的标的券150002最新报价收益率 在3.4100%/3.3500%。

该期债采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为3月18日上午10:35至11:35，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至3月23日进行分销，3月25日起与之前发行的同期国债合并上市交易。