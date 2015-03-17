企业结盟：日本任天堂与DeNA宣布在游戏及资本上进行合作

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
路透东京3月17日 - 日本视频游戏业者任天堂 已经与线上游戏业者DeNA 合作，希望能够吸引那些抛弃传统游戏机、转向更受欢迎的手机及社群媒体游戏的玩家。
两家公司周二表示，双方将彼此收购220亿日圆(1.814亿美元)股权，做为资本及产品合作的一部分。如此一来，任天堂将取得DeNa的10%股权，而DeNa则将取得任天堂的1.2%股权。
两家公司将合作开发并经营游戏应用程序，并将合作研发能够在个人电脑及智能手机上运作的新系统。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。