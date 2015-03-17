企业结盟：日本任天堂与DeNA宣布在游戏及资本上进行合作

路透东京3月17日 - 日本视频游戏业者任天堂 已经与线上游戏业者DeNA 合作，希望能够吸引那些抛弃传统游戏机、转向更受欢迎的手机及社群媒体游戏的玩家。

两家公司周二表示，双方将彼此收购220亿日圆(1.814亿美元)股权，做为资本及产品合作的一部分。如此一来，任天堂将取得DeNa的10%股权，而DeNa则将取得任天堂的1.2%股权。