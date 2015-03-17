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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 16:15 BJT

企业结盟：日本任天堂与DeNA宣布在游戏及资本上进行合作

路透东京3月17日 - 日本视频游戏业者任天堂 已经与线上游戏业者DeNA 合作，希望能够吸引那些抛弃传统游戏机、转向更受欢迎的手机及社群媒体游戏的玩家。

两家公司周二表示，双方将彼此收购220亿日圆(1.814亿美元)股权，做为资本及产品合作的一部分。如此一来，任天堂将取得DeNa的10%股权，而DeNa则将取得任天堂的1.2%股权。

两家公司将合作开发并经营游戏应用程序，并将合作研发能够在个人电脑及智能手机上运作的新系统。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)

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