离岸人民币：国泰富时中国A50基金一天募满，凸显台湾人民币投资热

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
路透台北3月17日 - 台湾人民币投资热方兴未艾，由国泰投信募集的富时中国A50指数股票型基金(ETF)，仅以一个工作日即募满逾53亿台币额度。公司周二表示，将尽快向主管机关报请成立，预计4月1日正式挂牌上市。
国泰投信隶属台湾国泰金控 旗下的资产管理公司，总资产管理规模4,273亿台币。日前取得富时指数公司(FTSE)授权成立追踪富时中国50指数的ETF，并由南方东英资产管理担任海外技术顾问。该档ETF申请额度为200亿台币，但因受限QFII额度仅剩1.5亿美元，因此本次募集规模仅预计在50-55亿台币。
国泰投信企划部副理徐丽虹对路透表示，国泰富时中国50指数ETF昨日展开募集，一天就达到目标。通常台湾一档基金募集的时间都需要一至两周，申购如此热络的景象相当少见。
〞今天在处理退款，这次花不少时间跟人家说对不起。〞她说。
根据保德信投信统计，台湾3月共有八档、募资上限达2,000亿台币的基金同时上市，其中有六档基金同时拥有人民币计价。
台湾2月底银行业累计人民币存款再创高位，与香港呈现此长彼消走势。台湾银行业累计人民币存款 达3,187.65亿元，较前月成长2.76%。香港1月底人民币存款 则跌破1兆至9,814.38亿元，按月下跌2.2%。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。