离岸人民币：国泰富时中国A50基金一天募满，凸显台湾人民币投资热

路透台北3月17日 - 台湾人民币投资热方兴未艾，由国泰投信募集的富时中国A50指数股票型基金(ETF)，仅以一个工作日即募满逾53亿台币额度。公司周二表示，将尽快向主管机关报请成立，预计4月1日正式挂牌上市。

国泰投信隶属台湾国泰金控 旗下的资产管理公司，总资产管理规模4,273亿台币。日前取得富时指数公司(FTSE)授权成立追踪富时中国50指数的ETF，并由南方东英资产管理担任海外技术顾问。该档ETF申请额度为200亿台币，但因受限QFII额度仅剩1.5亿美元，因此本次募集规模仅预计在50-55亿台币。

国泰投信企划部副理徐丽虹对路透表示，国泰富时中国50指数ETF昨日展开募集，一天就达到目标。通常台湾一档基金募集的时间都需要一至两周，申购如此热络的景象相当少见。

〞今天在处理退款，这次花不少时间跟人家说对不起。〞她说。

根据保德信投信统计，台湾3月共有八档、募资上限达2,000亿台币的基金同时上市，其中有六档基金同时拥有人民币计价。