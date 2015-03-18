港股业绩：腾讯控股第四季净利按年升五成，受网游及网络广告收益增带动

路透香港3月18日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周三宣布，去年第四季度净利按年上升五成，受增值服务业务及网络广告收益增长所带动，但其表现则较市场预期略为逊色。

腾讯控股的业绩公告称，去年10-12月的第四季净利为58.6亿元人民币，前年度同期为39.11亿元；市场原来预期为62.66亿元；全年净利为238.1亿元，同比增54%。

在第四季度，该公司收入同比升24%，至约210亿元，环比则增6%。

增值服务继续是腾讯控股盈利增长的动力，去年度相关收入按年升41%至633.1亿元；其中网络游戏业务收入增四成，占增值服务收入七成，主要受个人电脑游戏及结合QQ手机版与微信的智能手机游戏所推动。社交网络业务收入亦大幅增长。

至于网络广告业务收入增长65%至83.08亿元，符合公司原来预期82亿元的规模。公司与京东 的战略合作亦促进了这板块业务的增长。

腾讯股价今年以来累计涨幅近21%，大幅跑输赢大市恒生指数 同期2.2%的升幅。（完）

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