港股业绩：腾讯控股第四季净利按年升五成，受网游及网络广告收益增带动

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透香港3月18日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周三宣布，去年第四季度净利按年上升五成，受增值服务业务及网络广告收益增长所带动，但其表现则较市场预期略为逊色。
腾讯控股的业绩公告称，去年10-12月的第四季净利为58.6亿元人民币，前年度同期为39.11亿元；市场原来预期为62.66亿元；全年净利为238.1亿元，同比增54%。
在第四季度，该公司收入同比升24%，至约210亿元，环比则增6%。
增值服务继续是腾讯控股盈利增长的动力，去年度相关收入按年升41%至633.1亿元；其中网络游戏业务收入增四成，占增值服务收入七成，主要受个人电脑游戏及结合QQ手机版与微信的智能手机游戏所推动。社交网络业务收入亦大幅增长。
至于网络广告业务收入增长65%至83.08亿元，符合公司原来预期82亿元的规模。公司与京东 的战略合作亦促进了这板块业务的增长。
腾讯股价今年以来累计涨幅近21%，大幅跑输赢大市恒生指数 同期2.2%的升幅。（完）
欲浏览上市公司发布在香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。