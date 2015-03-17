更新版 1-中国金融：MLF料永续滚动以提供基础货币，M2今年增12%实现不易

* MLF料永续滚动以提供基础货币

* M2增速12%，增量规模将达14.74万亿

* 按4.3货币乘数推算基础货币增2.59万亿

* 缺口大需更多创新工具 (新增更多评论及细节)

路透北京3月17日 - 中国央行续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举，MLF到期续已做是常态。

今年两会提出全年广义货币供应量(M2)增速目标为12%，增量规模将近15万亿元人民币，以4.3的货币乘数简单推算可得，基础货币的增加量必须达到2.59万亿元左右。

“在外汇占款收缩，M2增长目标确定的前提下，基础货币投放保持稳中有升是必须的，”业内分析人士指出，“MLF一定会永续滚动，基础货币供应的缺口就在那儿，央行有各种办法。”

数据显示，1月央行口径外汇占款仅新增7亿元人民币。

央行在2014年货币政策执行报告中指出，央行于去年9月创设中期借贷便利，向符合审慎管理要求的商业银行、政策性银行提供中期基础货币。去年，累计开展MLF操作1.14万亿元，年末余额为6,445亿元，期限均为3个月，利率为3.5%。

消息人士称，今天MLF到期总量约3,500亿元人民币，不仅全部续做，还有个别银行有所增加，估计总量在4,500-5,000亿间。

“今天到期的都续了，有的银行还增加了...，这个续做不奇怪，基础货币必须保持稳中有升啊。”银行了解情况的人士称。