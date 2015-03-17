香港数据：去年12月至今年2月失业率持平于3.3%，就业不足率轻微下跌

路透香港3月17日 - 香港政府周二公布，去年12月至今年2月的失业率持平于3.3%，连续八个期间维持这水平；就业不足率则轻微下跌0.1个百分点至1.5%。

统计处表示，与去年11月至今年1月比较，去年12月至今年2月期间失业率（不经季节性调整）的变动不一，上升主要见于艺术、娱乐及康乐活动业及维修、洗涤、家居及其他个人服务活动业；下跌则主要见于资讯及通讯业及建造业内的地基及上盖工程。就业不足率方面，下跌主要见于建造业、运输业、餐饮服务活动业及零售业。

总就业人数上升至380.75万人，较去年11月至今年1月的期间增加5,700人。

劳工及福利局局长张建宗表示，“经季节性调整的失业率连续第八个期间维持不变于3.3%的低水平。总就业人数和劳动人口按年皆续见增长。”

他表示，由于雇主一般会在农历新年后进行年度例行人事检讨，短期就业前景将继续取决于整体经济情况及营商气氛，特别是消费和旅游相关行业往后的表现。

失业率(%) 就业不足率(%)

14月12月-15年2月 3.3* 1.5*

14年11月-15年1月 3.3 1.6

14年10-12月 3.3 1.6

14年9-11月 3.3 1.6

14年8-10月 3.3 1.5

14年7-9月 3.3 1.5

14年6-8月 3.3 1.4

14年5-7月 3.3 1.5

14年4-6月 3.2 1.5

14年3-5月 3.1 1.5

14年2-4月 3.1 1.4

14年1-3月 3.1 1.2

13年12月-14年2月 3.1 1.2

注： *初步数据。（完）

浏览香港数据相关新闻，请点选：

浏览相关网站，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)