《路透晚报》--3月17日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘创下15年新高，欧美股市涨势提振信心

日本股市日经指数周二刷新15年收盘新高，美股及欧股上涨提振市场信心，并预期日本企业股东权益报酬率(ROE)可望好转。日经指数收在19,437.00点，涨1%，盘中度触及2000年4月以来最高的19,479.89点。

--中国股市：沪综指放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口

中国股市沪综指放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口。分析师指出，受新股申购资金回流和利好政策预期推动，大盘再创本轮反弹新高；虽然午后获利回吐压力加大，但难改大盘强势，料近期将维持震荡向上，不过空间可能有限。

沪综指收报3,502.85点，大涨53.54点或1.55%，此前收盘高点为2008年5月21日的3,544.18点；上证A股今日成交5,996亿元人民币，上日为4,776亿元，此前成交额高点为去年12月22日的6,239亿元。

--香港股市：恒生指数收低，受累于预期美联储收紧政策

香港股市收低，对美国收紧货币政策的担忧，抵消了中国内地市场带来的看涨人气。恒生指数收低0.2%报23,901.49。恒生国企指数涨0.2%，报11,837.78点。恒生指数成分股的总成交量为12亿股。

--汇市：欧元兑美元走升，市场观望FED会议透露升息线索

欧元兑美元连续第二天上扬，投资人等待为期两天的美联储会议召开，这场会议将考验市场对于美国2015年年中升息的预期。日本央行一如预期按兵不动，日圆反应不大。

0838GMT，欧元兑美元报1.0592，日内上涨0.25%；美元/日圆报121.37，日内微涨0.04%。

--欧元债市：公债收益率微涨，投资者在揣摩美联储升息路径

欧元区公债收益率盘旋在近期低点附近，油价下跌和疲弱的美国经济数据促使投资者琢磨，美联储在未来升息时点这个问题上是否会更加确定立场。德国10年期公债收益率微涨1个基点至0.28%，上周曾触及0.188%的纪录低位。除了希腊公债之外，欧元区其他公债收益率的涨幅介于1-4个基点；希腊公债收益率由高点微跌。

--国际油市：油价下跌，受供给过剩疑虑打击

布兰特原油在走势震荡中一度升至54美元上方，对于供应过剩继续扩大的担忧抑制了涨势，目前又回落至54美元下方。上日布兰特原油跌至六周低点。

美国原油则连续第六个交易日下跌，跌至六年低点略上方；美国原油对布兰特原油贴水接近10美元，分析师认为可能进一步扩大。

0852GMT，布兰特原油期货下跌0.35美元，报每桶53.59美元。美国原油期货跌0.47美元，报每桶43.41美元。

--全球金市：现货铂金跌至五年半低位，金价走势观望FED会议

现货铂金跌至五年半低点，因受到美元走强、金价下跌及供应改善等因素打击。现货铂金亚洲时段跌至每盎司1,096.50美元，为2009年7月以来最低。今年以来已跌逾8%。0854GMT，现货金报每盎司1,153.31美元。

--金属期市：伦铜下跌，中国春节过后需求回升缓慢

伦敦期铜走跌，受中国节后需求回升缓慢拖累，但美元回软协助抑制铜价跌势。0856GMT，LME三个月期铜下滑1.3%至每吨5,772.00美元。铜价格陷入每吨5,400下方至不到6,000美元的区间交投，前者是1月所及的五年半低点，后者为3月初所及水平。上海期货交易所主力5月期铜合约跌0.5%至每吨42,430元人民币。