《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月17日

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
路透香港3月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:34时,1港元=0.80475人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(港元) A/B股比 ) 价 深物业 10.62 6.47 2.04 南玻 10.40 6.03 2.14 深康佳 9.66 4.42 2.72 ST中华 9.23 4.08 2.81 ST中冠 26.26 10.36 3.15 深深宝 10.41 7.59 1.70 深华发 8.03 3.80 2.63 深赤湾 22.66 15.51 1.82 招商地产 24.88 19.08 1.62 特力 15.47 7.52 2.56 飞亚达 13.22 7.53 2.18 一致药业 55.49 39.36 1.75 深深房 7.32 4.07 2.23 ST盛润 9.41 6.30 1.86 深南电 8.94 4.25 2.61 深纺织 11.16 7.05 1.97 方大集团 10.08 4.72 2.65 深国商 17.34 9.02 2.39 深赛格 10.41 4.83 2.68 宝石 11.75 6.83 2.14 小天鹅 17.15 14.30 1.49 粤高速 5.34 3.49 1.90 晨鸣纸业 6.84 4.56 1.86 ST珠江 10.23 6.10 2.08 美菱电器 7.13 5.17 1.71 大冷股份 14.15 7.50 2.34 粤电力 7.51 5.88 1.59 佛山照明 13.49 7.46 2.25 江铃汽车 39.65 36.44 1.35 沙隆达 15.08 9.27 2.02 苏常柴 9.56 5.08 2.34 威孚高科 33.24 32.48 1.27 古井贡酒 34.34 24.80 1.72 ST东海 9.02 7.02 1.60 长安汽车 20.29 21.17 1.19 京东方 3.54 2.79 1.58 鲁泰 12.51 10.71 1.45 本钢板材 5.94 3.03 2.44 张裕 36.19 27.60 1.63 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。