新债招标：中国七年期续发国债收益率3.3624%，符合预期--业内人士

路透上海3月18日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午续招标发行的200亿元人民币七年期固息国债，中标收益率3.3624%，与此前3.36%的市场预测均值一致。

他们并透露，该期债的边际中标收益率为3.4107%，投标倍数1.93倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.3902%。

以下为近期同期限国债的招标情况：

期数 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 二期 1/21 7 3.36% 3.40% 200 2.80 续发 2/25 3.1752% -- 200 2.43

(中标参考收益率)

今日招标新债为财政部今年第二期 七年品种的二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至3月23日进行分销，3月25日起与之前发行的同期国债合并上市交易。