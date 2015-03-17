台湾汇市：收盘小升结束连六贬，观望本周美国FED议息会议

* 收盘小升结束连六贬 * 关注周四的美国联邦储备理事会议的结果 * 明日实质交易区间先在31.50-31.70 路透台北3月17日 - 台币兑美元 周二收升，结束先前连六日贬值。汇 银人士表示，非美货币有所反弹，且台股走升，外资也回头买超，支撑台币实质交易趋升； 只不过，在本周四的美联储的会议前，各方仍显得观望。 他们表示，美元指数逢高有获利了结的卖压，台币转强。至于外资在美国联邦储备理事 会(FED/美联储)在本周政策会议结果定调之前，预料也会趋向保守操作，市场多预料在台北 时间周四美国公布会议结果之前，各方偏向观望。 〞就先在31.5-31.7这里吧，〞一位外商银交易员说。 交易员也表示，外资在上午盘有买也有卖美元，动向不明；不过午后美元买盘很空，交 易清淡，美元卖压一出笼，美元价位即被掼下来，因此使午后台币的汇价较明显的走升。 他们认为，美国的会议结束之前，预料台币区间不会变化太大。而央行近期在市场的干 预并不多，预期台币区间将自然波动，保持较大的弹性。 韩元兑美元 收在1,128.9，上交易日收在1,131.5。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点为小幅折价。一个月 美元/台币远汇 尾盘报31.581/31.597，上日收在31.660。 交易员预估，明日台币主要实质交易将落在31.500-31.650之间。今日台币主要交易区 间在31.577-31.654，上日交易区间在31.642-31.680。 台湾股市周二小幅收涨。分析师指出，由于美联储升息时机的忧虑趋于缓和，带动亚股 随美股涨多跌少。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为买超3.54亿台币，中止连续两个 交易日卖超共128.38。 本周全球重要经济事件和数据包括： 3月17日(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的 利率会议；日本央 行宣布政策决定；澳洲央行3月政策会议记录；美国新屋开工及建筑许可 年率；欧元区第四季就业人口及2月HI CP终值；德国3月ZEW经济景气判断指数；印尼央行举 行理事会会议。 3月18日(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；美联储主席叶伦举 行记者会；中国公 布70个大中城市住宅销售价格月度报告；英国央行公布3月政策会议之会 议记录；英国财政大臣欧思邦宣布201 5年预算；欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至 周四)，无利率宣布议程；经济合作暨发展组织(OECD)将 发布中期经济展望评估；瑞典央行 举行执行理事会会议；冰岛央行宣布利率决定。 3月19日(四)：美国第四季经常帐收支；美国领先指标；美国费城联邦储备银行制造业 指数；瑞士央行(SN B)货币政策评估；日本央行公布2月政策会议记录；欧盟国家与政府领 导人会议(至周五)；挪威央行利率会议 ；欧元区第四季劳工成本；瑞士第一季三个月LIBOR 目标。 3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支； 美国亚特兰大联储 总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参 加小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯 在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.667 31.712 31.577-31.712 31.712 6.41 4.90 元太外汇经纪公司 31.665 31.715 31.578-31.715 31.715 3.38 2.52 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.0010 0.015/0.0025 美元/台币六个月期 -0.020/0.010 -0.005/0.020 (完)