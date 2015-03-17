更新版 1-中国汇市：人民币收创一个月新高，午后急升疑似监管层逆向干预

* 人民币午后急升逾百点 * 午后大量结汇涌出 * 疑似监管层逆向干预手法 * 关注明日人民币中间价及大行动向 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月17日 - 中国人民币兑美元即期 周二午后急升逾百点，收创一个 月新高，隔夜美元指数 回调带动中间价上涨。午后大行结汇凶猛，疑似监管层逆向干 预显现，助燃此前持有美元头寸观望客户的结汇热情，同时离岸和在岸价差缩减令套利购汇 盘明显减少。 交易员称，目前人民币贬值预期有所减弱。2月贸易顺差创出历史新高时部分客户持汇 观望，两会（全国政协和人大）结束后人民币未现明显贬值，驱动了客盘结汇以及部分美元 多头止损。而境内外价差缩窄至不足六十个点子后套利购汇大幅减少，加之货币当局近期关 于推动人民币国际化的言论，均削弱了短期人民币贬值动能。 “两会结束以后，没有发现人民币市场出现贬值的迹象，所以之前观望的客户手上的美 元头寸有一些结汇的需求。”一中资大行交易员说。 另有交易员指出，除了客盘结汇，也有大行在午后凶猛结汇，疑似监管层有意逆向干预 ，以平缓贬值预期，明后天要特别关注中间价和大行动向。 实际上，市场对人民币的贬值预期不复前期浓厚。另一股份行交易员称，短期难见人民 币大幅度贬值行情，可能将呈现双边震荡走势。但基于中国争取加入特别提款权（SDR）与 人民币国际化进程的推进速度，不排除人民币短期小幅升值的可能。 中国央行副行长易纲在两会期间答记者问上称，中国正在与国际货币基金组织（IMF） 积极沟通，希望其能够充分地考虑人民币国际化的进展，使人民币在可见的、不远的将来能 够成为SDR的篮子货币。今年IMF将对SDR的货币篮子进行五年一次的评审。 国际清算银行(BIS)周二公布，2015年2月人民币实际与名义有效汇率指数均连续第九 个月上涨，并续创历史新高。其中，实际有效汇率指数升值1.29%至130.37，涨幅较上月的1 .88%有所放缓；名义有效汇率指数上升0.37%至123.58，涨幅较上月的1.31%明显下降。 全球汇市方面，欧元兑美元周二连续第二天上扬，投资人等待为期两天的美国联邦储备 理事会(美联储/FED)会议召开，这场会议将考验市场对于美国2015年年中升息的预期。[FRX /CN] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2499 6.2624 0.20% 中间价 6.1585 6.1615 0.05% 成交额 207亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 1.63% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 99 6.2490 6.2589 2015年来即期升贬值幅度 -0.73% 1年期美元/人民币掉期升水 2160 离岸人民币市场,北京时间17:33 今日 上日 1年期NDF 6.3905/6.3955 6.4085 CNH即期 6.2522/6.2542 6.2693 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹/李文科; 审校 杨淑祯)