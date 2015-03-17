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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 17:17 BJT

《全球汇市》欧元兑美元走升，市场观望FED会议透露升息线索

“主要是看美国公债收益率对美联储做何反应。即便弃用‘耐心’一词，考虑到美元升值和油价下滑，联储在9月而非6月升息的前景可能仍然存在，”一大型日本银行的外汇交易员说。

美元兑日圆 小升0.1%至121.42日圆，自3月10日升至八年高位122.04以来便一直在相对窄幅的区间交投。

日本央行周二结束政策会议，并维持货币政策及刺激计划不变。市场因结果一如预期而反应有限。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0592 1.0566 +0.25 -12.44 1.2097

美元/日圆 121.36 121.32 +0.03 +1.40 119.68

欧元/日圆 128.53 128.21 +0.25 -11.22 144.77

美元/瑞郎 1.0046 1.0077 -0.31 +1.06 0.9941

英镑/美元 1.4788 1.4826 -0.26 -5.04 1.5573

美元/加元 1.2764 1.2772 -0.06 +9.86 1.1618

澳元/美元 0.7655 0.7638 +0.22 -6.28 0.8168

新西兰元/美元 0.7382 0.7365 +0.23 -5.32 0.7797

欧元/瑞郎 1.0642 1.0648 -0.06 -11.51 1.2026

欧元/英镑 0.7161 0.7124 +0.52 -7.66 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1540 9.1539 +0.00 -3.32 9.4688

美元/挪威克朗 8.3123 8.2652 +0.57 +11.25 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 蔡美珍/王洋/白云/张明钧/孙茉莉/李春喜/龚芳)

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