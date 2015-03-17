《全球汇市》欧元兑美元走升，市场观望FED会议透露升息线索

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
“主要是看美国公债收益率对美联储做何反应。即便弃用‘耐心’一词，考虑到美元升值和油价下滑，联储在9月而非6月升息的前景可能仍然存在，”一大型日本银行的外汇交易员说。
美元兑日圆 小升0.1%至121.42日圆，自3月10日升至八年高位122.04以来便一直在相对窄幅的区间交投。
日本央行周二结束政策会议，并维持货币政策及刺激计划不变。市场因结果一如预期而反应有限。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0592 1.0566 +0.25 -12.44 1.2097
美元/日圆 121.36 121.32 +0.03 +1.40 119.68
欧元/日圆 128.53 128.21 +0.25 -11.22 144.77
美元/瑞郎 1.0046 1.0077 -0.31 +1.06 0.9941
英镑/美元 1.4788 1.4826 -0.26 -5.04 1.5573
美元/加元 1.2764 1.2772 -0.06 +9.86 1.1618
澳元/美元 0.7655 0.7638 +0.22 -6.28 0.8168
新西兰元/美元 0.7382 0.7365 +0.23 -5.32 0.7797
欧元/瑞郎 1.0642 1.0648 -0.06 -11.51 1.2026
欧元/英镑 0.7161 0.7124 +0.52 -7.66 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1540 9.1539 +0.00 -3.32 9.4688
美元/挪威克朗 8.3123 8.2652 +0.57 +11.25 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 蔡美珍/王洋/白云/张明钧/孙茉莉/李春喜/龚芳)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。