更新版 1-《中国债市每日综述》现券及IRS跌宕起伏，逆回购降价和MLF续做接连送暖

* 现券收益率及IRS两起两落

* 早盘逆回购利率下降，午后传出MLF续做消息

* 现券收益率与上日相近，IRS保留略多跌幅

* 降准等政策出台前，关注央行公开市场等动向 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月17日 - 中国银行间市场周二现券和利率互换(IRS)一波三折。对资金紧平衡的担心和谨慎心态，推涨现券收益率，但公开市场逆回购利率意外下行，以及午后MLF续做加量的消息，又将收益率拉低至上日收盘附近。

相对而言，利率互换仍保留着相对明显的跌幅，国债期货也以上涨作收。交易员认为，在新的降准等大动作出台前，央行公开市场逆回购利率，以及MLF等非常规投放渠道操作都值得关注。

市场中的多个渠道确认，中国央行已续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举。

华中一银行交易员表示，“今天市场真是跌宕起伏啊，(现券收益率)涨涨跌跌，现在和昨天收盘差不多了。”

她解释说，利好现券的消息主要为公开市场逆回购利率下行，以及午后MLF(中期借贷便利)加量续做。至于市场本身，心态偏谨慎，因节后一直未完全放松的资金面一直存忧。

央行公开市场今日逆回购操作稳步缩量，单日净回笼150亿元人民币，不过逆回购利率时隔两周再度下调10个基点(bp)。尽管此前宽松政策频出，但资金市场利率水平始终居高难下，为有效降低资金价格并带动融资成本下行，央行继续出手加以引导。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新成交报价 在3.9000%/3.8800%，上日尾盘为3.8999%/3.8700%。

国债期货主力合约TF1506 收报98.320元，较上日结算价上涨0.22元，或0.22%。

新债发行方面，早盘国开行发行的五期债，除一年期收益率低于预期外，稍长期限结果偏弱。

**主要回购利率持稳，午后资金有改善**

央行公开市场七天期逆回购利率意外下行，银行间市场主要回购利率依旧持稳。早盘因逆回购操作规模相当有限，资金面维持紧平衡；不过午后资金供给出现改善，或者和MLF加量续做有关。

上海一券商交易员称，与早盘较紧相比，午后流动性出现改善。“才两点半就有好多出钱的了。”

对于供给增加的原因，交易员猜测可能和增量续做的MLF有关。不过在央行没有降准等更多流动性支撑手段出台前，市场对资金面预期仍偏谨慎。

上海一银行交易员指出，与去年春节后即停逆回购而资金渐缓相比，今年流动性供给基础因素已经发生变化，外汇占款的趋势性减少，持续支撑降准预期。在央行没有进一步宽松动作前，市场对资金面预期较为谨慎。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,708.95亿元，较上一交易日的12,053.86亿元略减；其中，隔夜品种成交9,312.62亿元，上一交易日为9,541.57亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3630 3.3608 +0.22 9,312.62

七天 4.6108 4.6156 -0.48 1,718.66

14天 4.6365 4.6843 -4.78 532.16

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9900 1.0650 -7.50 3,564.17

七天 2.2000 3.1600 -96.00 275.51

14天 3.2650 3.4000 -13.50 57.47

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4600 3.5000 -4.00 --

七天 4.6500 4.7500 -10.00 --

14天 4.6300 4.7600 -13.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3760 3.4030 -2.70 --

七天 4.6200 4.7080 -8.80 --

三个月 4.9050 4.9050 +0.00 --