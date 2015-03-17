中国反腐：上海市政府副秘书长戴海波涉嫌严重违纪违法，接受组织调查

戴海波曾兼任上海自由贸易试验区管委会常务副主任、党组书记，但去年9月起不再担任该职务。

中国国务院总理李克强周日在两会结束后的记者发布会上称，三方面推动反腐，不允许庸政懒政，要依法治国，推进体制改革，并加强监督和教育。政府既要惩治乱作为，也反对不作为。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)