中港个股：中石油称副董事长廖永远因接受调查辞去上市公司所有职务

路透香港3月17日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司 周二称，因涉嫌严重违纪而正在接受组织调查的廖永远辞去公司非执行董事、副董事长等职务，即日生效。

中石油在联交所的声明并称，廖永远确认其与中石油及董事会无不同意见，亦无须提请股东注意的其他事宜。公司生产经营运行正常。