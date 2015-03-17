中港个股：中石油称副董事长廖永远因接受调查辞去上市公司所有职务

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透香港3月17日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司 周二称，因涉嫌严重违纪而正在接受组织调查的廖永远辞去公司非执行董事、副董事长等职务，即日生效。
中石油在联交所的声明并称，廖永远确认其与中石油及董事会无不同意见，亦无须提请股东注意的其他事宜。公司生产经营运行正常。
消息对公司股价影响不大。中石油H股今天收跌0.97%，报8.13港元；A股尾市走高并收升2.59%，报11.49元人民币。
据中央纪委监察部网站消息，中国石油天然气集团公司总经理廖永远涉嫌严重违纪违法接受组织调查。其后上市公司亦发出通告证实有关消息。
中石油及其母公司此前有多名高层及前高层受查，包括原董事长蒋洁敏、上市公司董事会秘书李华林及副总裁冉新权、总地质师王道富等。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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