路透基点：常州亿晶光电科技签署17.5亿元人民币银团贷款--TRLPC

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点报导，根据上海证券交易所的3月11日公告，亿晶光电科技的子公司--常州亿晶光电已签署一笔17.5亿元人民币融资。
常州亿晶光电为亿晶光电科技的全资子公司。
中国建设银行为牵头行，中国农业银行为联合牵头行。
中国银行、中信银行及江南农村商业银行为参贷行。
母公司董事长荀建华的持股及常州亿晶的部分不动产及动产，作为贷款的担保。
公告称，荀建华及金坛市水利资产经营有限公司亦提供保证担保。
常州亿晶上次举办联贷是在2013年年中，当时取得一笔21.8亿元人民币贷款，银团成员与最新这笔贷款相同。当时包括一笔资产担保贷款及一笔循环贷款，利率分别为人民银行基准利率的110%及100%。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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