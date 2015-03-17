路透基点：常州亿晶光电科技签署17.5亿元人民币银团贷款--TRLPC

路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点报导，根据上海证券交易所的3月11日公告，亿晶光电科技的子公司--常州亿晶光电已签署一笔17.5亿元人民币融资。

常州亿晶光电为亿晶光电科技的全资子公司。

中国建设银行为牵头行，中国农业银行为联合牵头行。

中国银行、中信银行及江南农村商业银行为参贷行。

母公司董事长荀建华的持股及常州亿晶的部分不动产及动产，作为贷款的担保。

公告称，荀建华及金坛市水利资产经营有限公司亦提供保证担保。