欧元/美元：预期德国3月ZEW景气判断和现况指数均会上涨，欧元兑美元的反弹可能还会继续，或有望测试1.0665阻力线一带。不过短期看欧元前景仍偏空。预期欧元任何的回升都将是昙花一现，若跌破1.0460，将会看向1.0360关卡，此为2003年1月8日所及低点。就更大的趋势来看，欧元兑美元仍处于下行。

美元/日圆：仍属于在支撑线121.00和阻力位121.60间的盘整格局。预期未来走势将攀升，有可能再次测试122.00区域，此为3月10日所创下的高点。我们的动能研究亦支持上述看法。相对强弱指标(RSI)重回50上方。从已经处于正值的平滑异同移动平均线(MACD)来看，显示触底迹象，并可能很快向上穿过讯号线。就更大的走势看，美元兑日圆仍高于50及200日均线，也高于11月以来的三角型态上缘，格局仍看涨。