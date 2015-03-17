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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 17:42 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月17日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：预期德国3月ZEW景气判断和现况指数均会上涨，欧元兑美元的反弹可能还会继续，或有望测试1.0665阻力线一带。不过短期看欧元前景仍偏空。预期欧元任何的回升都将是昙花一现，若跌破1.0460，将会看向1.0360关卡，此为2003年1月8日所及低点。就更大的趋势来看，欧元兑美元仍处于下行。

美元/日圆：仍属于在支撑线121.00和阻力位121.60间的盘整格局。预期未来走势将攀升，有可能再次测试122.00区域，此为3月10日所创下的高点。我们的动能研究亦支持上述看法。相对强弱指标(RSI)重回50上方。从已经处于正值的平滑异同移动平均线(MACD)来看，显示触底迹象，并可能很快向上穿过讯号线。就更大的走势看，美元兑日圆仍高于50及200日均线，也高于11月以来的三角型态上缘，格局仍看涨。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0593 1.0566 +0.26 -12.43 1.2097

美元/日圆 121.34 121.32 +0.02 +1.39 119.68

欧元/日圆 128.56 128.21 +0.27 -11.20 144.77

美元/瑞郎 1.0048 1.0077 -0.29 +1.08 0.9941

英镑/美元 1.4788 1.4826 -0.26 -5.04 1.5573

美元/加元 1.2767 1.2772 -0.04 +9.89 1.1618

澳元/美元 0.7655 0.7638 +0.22 -6.28 0.8168

新西兰元/美元 0.7383 0.7365 +0.24 -5.31 0.7797

欧元/瑞郎 1.0650 1.0648 +0.02 -11.44 1.2026

欧元/英镑 0.7161 0.7124 +0.52 -7.66 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1551 9.1539 +0.01 -3.31 9.4688

美元/挪威克朗 8.3056 8.2652 +0.49 +11.16 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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