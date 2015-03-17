《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透伦敦3月17日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：预期德国3月ZEW景气判断和现况指数均会上涨，欧元兑美元的反弹可能还会继续，或有望测试1.0665阻力线一带。不过短期看欧元前景仍偏空。预期欧元任何的回升都将是昙花一现，若跌破1.0460，将会看向1.0360关卡，此为2003年1月8日所及低点。就更大的趋势来看，欧元兑美元仍处于下行。
美元/日圆：仍属于在支撑线121.00和阻力位121.60间的盘整格局。预期未来走势将攀升，有可能再次测试122.00区域，此为3月10日所创下的高点。我们的动能研究亦支持上述看法。相对强弱指标(RSI)重回50上方。从已经处于正值的平滑异同移动平均线(MACD)来看，显示触底迹象，并可能很快向上穿过讯号线。就更大的走势看，美元兑日圆仍高于50及200日均线，也高于11月以来的三角型态上缘，格局仍看涨。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0593 1.0566 +0.26 -12.43 1.2097
美元/日圆 121.34 121.32 +0.02 +1.39 119.68
欧元/日圆 128.56 128.21 +0.27 -11.20 144.77
美元/瑞郎 1.0048 1.0077 -0.29 +1.08 0.9941
英镑/美元 1.4788 1.4826 -0.26 -5.04 1.5573
美元/加元 1.2767 1.2772 -0.04 +9.89 1.1618
澳元/美元 0.7655 0.7638 +0.22 -6.28 0.8168
新西兰元/美元 0.7383 0.7365 +0.24 -5.31 0.7797
欧元/瑞郎 1.0650 1.0648 +0.02 -11.44 1.2026
欧元/英镑 0.7161 0.7124 +0.52 -7.66 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1551 9.1539 +0.01 -3.31 9.4688
美元/挪威克朗 8.3056 8.2652 +0.49 +11.16 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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