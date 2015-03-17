亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹，受日股涨势和技术性买盘支撑

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
交易员称，周二的成交量稀少，投资者不愿在美联储政策会议前建立新的部位。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)定于周二稍后开始为期两天的政策会议，很多分析师预期美联储将在声明中对加息时间问题弃用“耐心”字眼。
上海9月期胶 下滑5元人民币，收报每吨12,555元人民币。
新加坡SICOM近月4月合约 报每公斤142.8美分，跌0.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 张明钧/龚芳)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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