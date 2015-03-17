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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 17:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹，受日股涨势和技术性买盘支撑

交易员称，周二的成交量稀少，投资者不愿在美联储政策会议前建立新的部位。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)定于周二稍后开始为期两天的政策会议，很多分析师预期美联储将在声明中对加息时间问题弃用“耐心”字眼。

上海9月期胶 下滑5元人民币，收报每吨12,555元人民币。

新加坡SICOM近月4月合约 报每公斤142.8美分，跌0.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 张明钧/龚芳)

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