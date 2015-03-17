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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 17:47 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月17日

路透香港3月17日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             72.46                       14.38
 买入成交金额                   46.79                        9.69
 卖出成交金额                   25.68                        4.69
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      664,911,346    322,685,524     987,596,870
 2                   上海机场      367,125,641     55,119,685     422,245,326
 3                   贵州茅台      256,841,234     43,129,009     299,970,243
 4                   航天动力           54,638    290,367,256     290,421,894
 5                   新华保险      261,584,478      6,728,472     268,312,950
 6                   中信证券       71,110,655    129,510,703     200,621,358
 7                   海通证券      120,729,731     34,247,239     154,976,970
 8                   青岛海尔      137,491,648     16,147,954     153,639,602
 9                   风帆股份      142,232,506        131,360     142,363,866
 10                  交通银行       44,090,915     76,673,200     120,764,115
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     75,125,840     59,827,420     134,953,260
 2                 阿里影业         74,692,000     17,012,500      91,704,500
 3                 中海油田服务     44,227,520     16,055,560      60,283,080
 4                 中国铁建         28,913,010     25,881,075      54,794,085
 5                 恒大地产         44,518,990      6,280,180      50,799,170
 6                 腾讯控股         35,237,800      5,004,900      40,242,700
 7                 顺风清洁能源     33,762,200      4,230,420      37,992,620
 8                 北京北辰         16,939,500     12,183,260      29,122,760
 9                 汇丰控股         27,166,820      1,040,520      28,207,340
 10                中国人保集团      7,591,980     19,880,040      27,472,020
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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