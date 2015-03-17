表格：沪港通活跃股一览--3月17日

路透香港3月17日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 72.46 14.38 买入成交金额 46.79 9.69 卖出成交金额 25.68 4.69 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 664,911,346 322,685,524 987,596,870 2 上海机场 367,125,641 55,119,685 422,245,326 3 贵州茅台 256,841,234 43,129,009 299,970,243 4 航天动力 54,638 290,367,256 290,421,894 5 新华保险 261,584,478 6,728,472 268,312,950 6 中信证券 71,110,655 129,510,703 200,621,358 7 海通证券 120,729,731 34,247,239 154,976,970 8 青岛海尔 137,491,648 16,147,954 153,639,602 9 风帆股份 142,232,506 131,360 142,363,866 10 交通银行 44,090,915 76,673,200 120,764,115 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 75,125,840 59,827,420 134,953,260 2 阿里影业 74,692,000 17,012,500 91,704,500 3 中海油田服务 44,227,520 16,055,560 60,283,080 4 中国铁建 28,913,010 25,881,075 54,794,085 5 恒大地产 44,518,990 6,280,180 50,799,170 6 腾讯控股 35,237,800 5,004,900 40,242,700 7 顺风清洁能源 33,762,200 4,230,420 37,992,620 8 北京北辰 16,939,500 12,183,260 29,122,760 9 汇丰控股 27,166,820 1,040,520 28,207,340 10 中国人保集团 7,591,980 19,880,040 27,472,020 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)