重温稿-台湾货币市场：短票供应未如预期，静候跨月拆款以判断季底市况

* 月内资金供应浮滥，等候明日跨月拆款

* 短票供应量不如预期，供需仍不均衡

* RP缺少新券标的，投信欠缺去化管道

记者 董永年

路透台北3月17日 - 台湾银行间短率周二大致持平。今日市况平淡，市场等待明日跨月拆款的供应。惟有资金调度人士指出，有自公股行库少量拆入三周拆款，利率为0.46%。

资金调度人士认为，预料明日银行将陆续供应跨月拆款。考量4月初有连续四天的清明假期，拆出方可能较希望落点能跨过长假，以免累计五天的积数，只是届时开出的利率能否吸引拆入方，仍有待观察。

〞20几天的拆款利率只有0.46%，我卖一个月的票还要0.60%，当然不贵。〞一位大型票券商交易员说。

至于月内资金供应相对浮滥，不过拆出需求不多，金融机构多等待下午央行的冲销。

一公股银行交易员表示，这周央行冲销态度算积极，基本上报多少收多少。可能是因为下周四(26日)央行将召开理监事会议，为在会前营造偏宽松的格局，因此这周先让市场维持稳定。

而据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周一通货回笼已降约79.32亿台币，累计年后14个交易日通货回笼约达2,812亿台币，发行数趋降至1兆8,456亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率落在0.380-0.500%，持平于上日。

**短票供应不如预期**

短票市场方面，有票券商交易人士表示，受航空、海运业客户因油价下跌带动获利增加、提前还款影响，导致原预计要发行的短票未能发出，今日仍呈现供不应求的状况。

〞银行只要有票就好，跨6月底也没关系。〞一位票券商交易员说。

另一票券商交易员则称，行库买票意愿相当强烈，但整体仍是供不应求，票券商连跨月的需求都没法满足。

〞要看周四、五供给量会不会多一点了。〞他说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.604%，前日平均利率0.606%，成交量为115亿台币，上日为157亿。

台湾央行周二公布，共发行963亿台币存单，与今日存单到期金额957.00亿台币相较，存单发行余额增6亿。

本周央行存单到期金额为8,317.2亿台币，余日落点分别为周三1,958.5亿、周四1,358.7亿、周五2,005.5亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为241亿台币，累积超额准备为1,455亿台币、加计前期1%的超额准备为2,468亿台币。

**RP到期续作为主**

台湾债券市场附买回(RP)市场周二持稳低档，交易员表示，由于台债主流券104/6正值发行前交易期间，券商间资金缺口不大，资金调度以到期续作为主，并微幅调整天期落点长短，RP利率仍盘旋既有区间。

市场人士指出，目前RP市场缺少新券标的，致投信端基金申购款欠缺有效去化管道，积极在市场寻找券源消化游资，且寿险端亦有到期续作的余钱，带动RP利率可望持续徘徊低档。

〞投信端连1,000万台币都很难丢，看看有没有散券可作。〞一位大型证券商交易员说。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。目前跨月交易主要成交在公司债，约比月内落点利率高出1-2基点。