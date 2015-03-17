《汇市简讯》澳元/美元出现温和空头回补，0.7680面临阻力

0946GMT

* 空头回补带动澳元/美元从0.7611升至0.7666

* 0.7611为澳洲央行公布温和会议记录后的亚洲盘低点

* 据传周一高点0.7680有卖盘，0.7688为10日均线切入位

* 利率期货显示，市场预期澳洲央行4月7日降息25个基点的机率为35%

* 稍晚1230GMT公布的数据为美国2月房屋开工/建筑许可，预估房屋开工年率为104.9万户，建筑许可为106.5万户

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)今日稍晚开会，周三公布决议 (完)