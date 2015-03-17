《汇市简讯》澳元/美元出现温和空头回补，0.7680面临阻力

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
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* 空头回补带动澳元/美元从0.7611升至0.7666
* 0.7611为澳洲央行公布温和会议记录后的亚洲盘低点
* 据传周一高点0.7680有卖盘，0.7688为10日均线切入位
* 利率期货显示，市场预期澳洲央行4月7日降息25个基点的机率为35%
* 稍晚1230GMT公布的数据为美国2月房屋开工/建筑许可，预估房屋开工年率为104.9万户，建筑许可为106.5万户
* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)今日稍晚开会，周三公布决议 (完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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