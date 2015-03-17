人民币衍生品：一年期美元掉期升水回落，央行加码MLF令资金面缓解

路透北京3月17日 - 中国境内市场的美元/人民币掉期市场 周二多数品种美元升水回落，一年期美元掉期升水在触及历史新高后转跌。因央行续作到期的中期借贷便利（MLF）并放量，本币资金面由紧转松，客盘远期结汇力度随人民币即期走升而增强，亦带动掉期曲线下行。

交易员称，今日在岸CNY与离岸CNH即期汇率劲扬至一个月高位，但考虑到即期汇率仍在反复震荡中，掉期市场有待即期汇率走势明朗后，才能获取更多方向指引。

“早盘的时候还没有央行续作MLF，随着早盘taken以后，人民币明显就松下来，所以given还是蛮多的。总的来看，今天市场还是偏宽松的。”一外资行交易员说。

市场中的多个渠道确认，中国央行续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举，MLF到期续已做是常态。

交易员并表示，目前一年期掉期价格偏高。市场普遍预期今年人民币不会大幅贬值，按3%的年跌幅计算，美元掉期升水应在1,800~1,900点左右，但今日一年期掉期一直成交于2,150点上方。

今日一周期美元掉期升水 收于58个点子，一年期掉期美元升水 收于2,160个点子，分别较昨日下跌6.45%与2.26%。

中国央行公开市场七天期逆回购利率周二意外下行，但银行间市场主要回购利率依旧持稳。因未辅以足够规模支持的逆回购利率变化，对流动性影响作用受限，早盘资金面紧平稳态势未改。