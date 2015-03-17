欧洲汇市：英镑走跌，英国大选风险压力加剧

银行和券商发布了一系列研报警告指出政局不稳将对英国经济构成潜在冲击，目前英国面临庞大的财政赤字和经常帐赤字，结果英镑兑美元挫跌。

“受大选影响，英镑面临抛压，”摩根士丹利伦敦分行的全球外汇策略主管Hans Redeker说。“在经济面临严峻挑战的情况下，再来个没有多数党的议会，能行吗？那是市场关切的事情，这也在大选前导致英镑下跌。”

英镑兑美元 跌0.3%至1.4789美元，英镑兑欧元亦跌约0.5%，至0.7169英镑。(完)

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