中国经济：充分利用国外优惠贷款资源支持重点领域改革--发改委

路透北京3月17日 - 中国国家发展改革委周二发布通知称，与财政部确定了国际金融组织和外国政府贷款（国外贷款）管理的改革思路，拟进一步加强协调配合，简化管理程序，充分利用国外优惠贷款资源支持国家重点领域改革。

发改委网站刊登的通知称，两部正积极研究取消国外贷款项目资金申请报告和国际金融组织贷款谈判请示、引入第三方评估等改革措施，拟成熟一项、推动一项，并在相关法规中予以明确。

根据通知，两部门将做好备选项目规划，确定国外贷款支持的重点改革任务、关键发展领域和创新要求等,通过“自上而下抓重点推改革，自下而上搞试点促落实”相结合的规划方式，更加系统地对重点领域提供支持。

在今年国际金融组织贷款备选项目规划安排方面，各地申报项目应与国家、行业和地方重大战略规划、优先发展的重点领域紧密结合，注重创新示范和促进体制机制改革。

在外国政府贷款备选项目规划安排上，每年度编制下达一批外国政府贷款备选项目规划（含美国进出口银行贷款项目）。贷款资金主要用于引进先进技术、设备和管理理念，原则上不再安排医院单纯购置医疗设备。（完）

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