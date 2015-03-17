东南亚股市：印尼股市微升，此前该国央行维持指标利率不变

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透曼谷3月17日 - 印尼股市周二录得温和涨幅，之前该国央行宣布维持指标利率不变，一如预期。与此同时其它东南亚股市多数收高，投资者等待美联储的政策会议，寻找美国利率的走向。
印尼股市指标股指 收高0.07%，盘中呈现区间波动态势。外资买盘提振了Astra International 、Semen Indonesia 等个股，这些个股被认为将得益于国内支出。
印尼央行周二宣布维持利率在7.50%不变，一如预期。上月该行曾意外下调指标利率。
马来西亚股市 、菲律宾股市 和越南股市 止住两日的跌势，Public Bank 和BDO Unibank 等银行股领涨。
新加坡海峡时报指数 回吐稍早的涨幅收低0.2%，泰国股市 下滑0.2%，为连续第三日下滑，创下1月7日以来的最低收盘位。
美联储将开始为期两日的政策会议，许多分析师预计其将在政策声明中删除“耐心”一词。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 405.73 0.61 +0.15 -1.23 410.77
新加坡 3369.95 -6.09 -0.18 +0.14 3365.15
马来西亚 1787.87 7.33 +0.41 +1.51 1761.25
泰国 1512.84 -2.73 -0.18 +1.01 1497.67
印尼 5439.15 3.88 +0.07 +4.06 5226.95
菲律宾 7789.10 58.15 +0.75 +7.72 7230.57
越南 581.76 0.96 +0.17 +6.62 545.63
(完)
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(编译 王洋; 审校 白云)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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